Ford, Formula 1’e geri dönüyor Ford, yirmi yılı aşkın bir süre sonra Formula 1'e geri dönüyor. Efsanevi Amerikan otomobillerinin üreticisi Ford ve Red Bull Powertrains, 2026 Formula 1 sezonundan itibaren kullanılacak olan yeni nesil hibrit motorların geliştirilmesi için uzun vadeli bir stratejik teknik ortaklığa imza attı.

Ford, 2026 ve sonrası için Oracle Red Bull Racing takımının stratejik partneri olacak 1 | 4

· Red Bull Powertrains ve Ford ortak olarak Oracle Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri takımları için 2026 yılından başlayarak en az 2030’a kadar yeni nesil hibrit güç ünitesi geliştirecek. 2 | 4

· Ford, FIA ve F1’nın gelişmiş hibrit teknolojilerine ve sürdürülebilir teknolojilerle yarışmaya olan odağını derinleştirdiği dönemde Formula 1'e geri dönüyor. 3 | 4