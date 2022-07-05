Haziranda en çok satan otomotiv markaları
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2022 yılı Haziran ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı Haziran ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021’in aynı ayına kısayla yüzde 1 artarak 80 bin 652 oldu. Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 17 bin 871 adetle Fiat ilk sırayı alırken, Fiat’ı 12 bin 438 satışla Renault ve 6 bin 640 satışla Ford takip etti.
2022 yılı Haziran ayında en çok satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:
FIAT
Satış Adedi: 17,871
RENAULT
Satış Adedi: 12,438
FORD
Satış Adedi: 6,640