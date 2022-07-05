Haziranda en çok satan otomotiv markaları

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı Haziran ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021’in aynı ayına kısayla yüzde 1 artarak 80 bin 652 oldu. Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 17 bin 871 adetle Fiat ilk sırayı alırken, Fiat’ı 12 bin 438 satışla Renault ve 6 bin 640 satışla Ford takip etti.

2022 yılı Haziran ayında en çok satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle: