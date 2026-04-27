Honda ülkeden tamamen çekiliyor: Satışları durduruldu
Otomobil devi Honda Güney Kore otomobil satışlarını durduruyor. Şirket, 2026 yılı sonuna kadar ülkedeki otomobil satış faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Kararın arkasında küresel otomotiv pazarındaki değişimler ve rekabet stratejisi yer alırken, dev marka satış sonrası hizmetleri sürdürmeye devam edecek.
Honda, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, merkezi Seul olan satış iştiraki Honda Kore aracılığıyla yürüttüğü otomobil satış faaliyetlerini 2026 yılı sonu itibarıyla sonlandıracağını bildirdi.
Şirketten yapılan değerlendirmede, küresel ve Güney Kore otomotiv pazarındaki değişimlerin dikkate alındığı, orta ve uzun vadeli rekabet gücünü artırmak amacıyla kurumsal kaynakların yeniden yapılandırıldığı ifade edildi.
Bu kapsamda Honda, ülkedeki otomobil satış operasyonlarını durdurma kararı aldı.
Servis hizmetleri devam edecek
Öte yandan şirket, satışların sona ermesinin ardından da Güney Kore’deki mevcut araç sahiplerine servis ve bakım hizmeti sunmayı sürdürecek. Yedek parça temini ve garanti kapsamındaki desteklerin de devam edeceği belirtildi.
Motosiklete ağırlık verilecek
Honda Kore’nin faaliyet odağını ise motosiklet segmenti oluşturacak. Şirketin, bu alandaki ürün gamını güçlendirerek müşteri deneyimini geliştirmeyi hedeflediği aktarıldı.
Ünlü modelin Türkiye satışları durmuştu
Türkiye tarafında da satış performansı zayıf seyreden Honda, amiral modeli Honda Civic için satışları durdurmuş, yatırımlarını motosiklet tarafına kaydırma kararı almıştı.