Honda ülkeden tamamen çekiliyor: Satışları durduruldu

Otomobil devi Honda Güney Kore otomobil satışlarını durduruyor. Şirket, 2026 yılı sonuna kadar ülkedeki otomobil satış faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Kararın arkasında küresel otomotiv pazarındaki değişimler ve rekabet stratejisi yer alırken, dev marka satış sonrası hizmetleri sürdürmeye devam edecek.

Honda ülkeden tamamen çekiliyor: Satışları durduruldu - Resim: 1

Honda, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, merkezi Seul olan satış iştiraki Honda Kore aracılığıyla yürüttüğü otomobil satış faaliyetlerini 2026 yılı sonu itibarıyla sonlandıracağını bildirdi.

Honda ülkeden tamamen çekiliyor: Satışları durduruldu - Resim: 2

Şirketten yapılan değerlendirmede, küresel ve Güney Kore otomotiv pazarındaki değişimlerin dikkate alındığı, orta ve uzun vadeli rekabet gücünü artırmak amacıyla kurumsal kaynakların yeniden yapılandırıldığı ifade edildi. 

Honda ülkeden tamamen çekiliyor: Satışları durduruldu - Resim: 3

Bu kapsamda Honda, ülkedeki otomobil satış operasyonlarını durdurma kararı aldı.

Honda ülkeden tamamen çekiliyor: Satışları durduruldu - Resim: 4

Servis hizmetleri devam edecek

Öte yandan şirket, satışların sona ermesinin ardından da Güney Kore’deki mevcut araç sahiplerine servis ve bakım hizmeti sunmayı sürdürecek. Yedek parça temini ve garanti kapsamındaki desteklerin de devam edeceği belirtildi.

Honda ülkeden tamamen çekiliyor: Satışları durduruldu - Resim: 5

Motosiklete ağırlık verilecek

Honda Kore’nin faaliyet odağını ise motosiklet segmenti oluşturacak. Şirketin, bu alandaki ürün gamını güçlendirerek müşteri deneyimini geliştirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Honda ülkeden tamamen çekiliyor: Satışları durduruldu - Resim: 6

Ünlü modelin Türkiye satışları durmuştu

Türkiye tarafında da satış performansı zayıf seyreden Honda, amiral modeli Honda Civic için satışları durdurmuş, yatırımlarını motosiklet tarafına kaydırma kararı almıştı.

