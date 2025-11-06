Hyundai'nin yeni amiral gemisi Türkiye yollarında: İki farklı versiyonla satışta

Çok bağlantılı süspansiyon sistemi Modelin yürüyen aksamında, elektrikli SUV'lara özel olarak geliştirilen MacPherson çok bağlantılı süspansiyon sistemi bulunuyor. Otomatik yükseklik ve sertlik ayarlı amortisörler ve kendini dengeleyen sönümleme sistemi, kararlı yol tutuş sunuyor. Şasi Kontrol Modülü (CDCU), dinamik tork dağıtımı ve yanal rüzgar denge kontrolü gibi özelliklerle sürüş güvenliğini artırıyor. Arazi Modu sistemiyle kar, çamur veya toprak zeminlerde optimum çekiş sağlanıyor. Kabin içi sessizlik, çift lamine akustik camlar, gürültü azaltma özellikli lastikler ve ANC-R aktif yol sesi engelleme teknolojisiyle gerçekleştiriliyor. Premium BOSE 14 hoparlörlü ses sistemi, 5.1 surround özelliğiyle deneyim sunuyor.