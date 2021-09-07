İki yıl sonra ilk fiziki otomobil fuarı kapılarını açtı
Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility), iki yıl sonra Almanya’da başladı. Fuar, salgın nedeniyle iki yıl sonra Avrupa'da düzenlenen ilk fiziki otomobil fuarı oldu.
Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility), iki yıl sonra Almanya’nın Münih kentinde başladı.
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Fuar, koronavirüs salgını nedeniyle iki yıllık ardından Avrupa'da düzenlenen ilk fiziki otomobil fuarı oldu.
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Her yıl binlerce otomobil severin ve otomobil üreticisinin buluştuğu etkinlik, yeni bir konsept kapsamında kapılarını açtı.
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70 yıldan bu yana Frankfurt kentinde yapılan fuar, bu yıl ilk defa Münih kentinde yapılacak.
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