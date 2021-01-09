İkinci el online pazarda 2020'nin en çok satılan markaları İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 2020'de en çok tercih edilen otomotiv markası, Türkiye'de herhangi bir üretim tesisi bulunmayan Volkswagen oldu.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford olarak kayıtlara geçti. 1 | 18

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, 2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 2 milyon 53 bin 55 adet satış gerçekleşti. 2019 yılında 1 milyon 771 bin 257 adetlik satış yapılmıştı. Böylece satışlarda 2019'a göre yüzde 16 artış kaydedildi. 2 | 18

İkinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı 17 olarak belirlendi. 2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası Türkiye'de yatırım kararından vazgeçen Alman otomotiv üreticisi Volkswagen oldu. Türkiye'de herhangi bir üretim tesisi bulunmayan VW markalı araç satışı 304 bin 780 adet olurken, VW'nin ikinci el online satışlarda pazar payı yüzde 15 olarak belirlendi. 3 | 18