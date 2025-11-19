İkinci el otomobil fiyatlarında son durum!
arabam.com’un ekim ayı Aylık Fiyat Endeksi’ne göre ikinci el araç ilan fiyatları ortalama 869 bin 106 liraya çıktı. Reel fiyatlar ise enflasyondan arındırıldığında yüzde 0,93 geriledi. Elektrikli ve hibrit araç ilanlarında artış sürerken, 1,5 milyon lira ve üzerindeki araçların ilan oranı yüzde 17 oldu.
arabam.com, ekim ayı ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı Aylık Fiyat Endeksi'ni yayımladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, eylülde 855 bin 467 lira olan ilan fiyatları, ekimde ortalama 869 bin 106 lira oldu.
Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar ise ekimde eylüle kıyasla yüzde 0,93 geriledi.
Ekimde arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve BMW oldu.
Model bazında ilanlarda en çok yer alan otomobiller ise Clio, Megane, Egea, Corolla, Focus, Astra, Passat, Civic, Polo ve Corsa şeklinde sıralandı.
Segmente göre incelendiğinde ilanlarda en çok C, B ve D segment otomobiller yer aldı. SUV araçlarda ise ilanlarda en çok H, C ve B segment araçlar bulunurken, en çok ilan aranan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.
arabam.com verilerine göre, ekimde 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı yüzde 29 olurken, 500 bin-750 bin lira aralığındaki araçlar yüzde 17, 750 bin-1 milyon lira aralığındakiler yüzde 16, 1 milyon-1 milyon 500 bin lira aralığındakiler yüzde 21, 1 milyon 500 bin lira ve üzerindekiler ise yüzde 17 pay aldı.
arabam.com'da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, ekimde dizel araçların ilan oranı yüzde 0,12 artışla yüzde 47,80'e yükseldi. Aynı dönemde benzinli araçların ilan oranı yüzde 4,44'lük düşüşle yüzde 33,49 olurken, LPG'li araçların oranı yüzde 4,24 puanlık artışla yüzde 15,57 seviyesine çıktı.
Elektrikli ve hibrit araçlarda ise artış trendi devam etti. Elektrikli araçların ilan oranı yüzde 0,5'lik artışla yüzde 1,8'e, hibrit araçların ilan oranı ise yüzde 0,3'lük yükselişle yüzde 2,06'ya ulaştı.
Sıfır araçlarda hareketlenme beklentisi
Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan "Ekim ayı TÜİK verilerine göre de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,1 azalırken, devri yapılan araçlarda da ortalama yüzde 4 civarı düşüş yaşandı. Ancak kasım ayında bayilerde başlayan yeni kampanyalar sebebiyle özellikle sıfır araç alımlarında hareketlenme olabilir" dedi.