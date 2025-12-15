İkinci el otomobil pazarının gözdeleri belli oldu: İşte 2025'te en çok ilan verilen modeller
arabam.com’un 2025 ilan verilerine göre, ikinci el otomobil piyasasında ilanlar ağırlıklı olarak B ve C segment araçlarda yoğunlaşırken, dizel motorlar, otomatik vitesli modeller ve 5 yaşa kadar araçların payı arttı. 2025 yılı boyunca ikinci el otomobil ilanlarında Fiat ve Renault başı çekerken, Clio, Megane ve Egea en çok ilan verilen modeller oldu. Dizel motorlar hâlâ ağırlığını korurken, otomatik vitesli araçların payı yükseldi.
En çok ilan verilen markalar
Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen.
En çok ilan verilen modeller
Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo, Corsa ve Golf.
SUV segmentinde
Qashqai, Duster, 3008, Tucson, Egea Cross ve Tiguan öne çıktı.
Kilometre dağılımı
En yüksek pay yüzde 25,94 ile 200.001–300.000 km aralığında yer aldı. Bunu 150.001–200.000 km ve 100.001–150.000 km aralıkları izledi.
Araç yaşı
5 yaşa kadar araçların ilan payı yüzde 29,3’e yükseldi. 6–9 yaş grubu gerilerken, 10–15 yaş aralığında sınırlı artış görüldü.
Yakıt türü
İlanlarda dizel araçlar yüzde 46,98 ile ilk sırada yer aldı. Benzinli, hibrit ve elektrikli araçların payı artarken, LPG’li ve dizel araçların oranı geriledi.
Vites tipi
Otomatik vitesli araçların ilan oranı yıllık bazda 11,4 puan artarken, düz vitesli araçların payı geriledi.
Motor hacmi
İlanların yaklaşık yarısı 1401–1600 cm³ motor hacmine sahip araçlardan oluştu.
2025 yılı nasıl geçti?
arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, 2025’in ikinci el otomobil pazarı açısından regülasyonlar ve finansal koşulların belirleyici olduğu bir yıl olduğunu belirtti. Oğuzhan, “6 ay–6 bin km kuralı stokçuluğun ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçti. E-İlan Doğrulama Sistemi piyasanın şeffaflığını artırdı. Mart ayında taşıt kredisi faizlerinde yapılan indirim, ertelenmiş talebi yeniden canlandırdı. Temmuz ayındaki ÖTV matrah güncellemeleri ise orta segment araçlara ilgiyi artırdı. Nominal fiyatlarda sınırlı artışlar görülse de reel fiyatlar yıl boyunca geriledi” değerlendirmesinde bulundu.
2026 beklentileri
Oğuzhan, 2026 yılında sektörün seyrini döviz kuru, enflasyon, faiz politikaları ve ithalat düzenlemelerinin belirleyeceğini vurguladı.
Sıfır kilometre araç fiyatlarında ani artışların önlenmesinin hem talebi canlı tutacağını hem de ikinci el piyasasında fiyat dengesini koruyacağını belirten Oğuzhan, hibrit ve elektrikli araçlara yönelik vergi politikaları ile olası matrah düzenlemelerinin kritik olacağını ifade etti.