İkinci el otomobil pazarının gözdeleri belli oldu: İşte 2025'te en çok ilan verilen modeller

2025 yılı nasıl geçti?

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, 2025’in ikinci el otomobil pazarı açısından regülasyonlar ve finansal koşulların belirleyici olduğu bir yıl olduğunu belirtti. Oğuzhan, “6 ay–6 bin km kuralı stokçuluğun ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçti. E-İlan Doğrulama Sistemi piyasanın şeffaflığını artırdı. Mart ayında taşıt kredisi faizlerinde yapılan indirim, ertelenmiş talebi yeniden canlandırdı. Temmuz ayındaki ÖTV matrah güncellemeleri ise orta segment araçlara ilgiyi artırdı. Nominal fiyatlarda sınırlı artışlar görülse de reel fiyatlar yıl boyunca geriledi” değerlendirmesinde bulundu.