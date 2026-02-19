Google Haberler

İkinci el otomobilde frene basıldı: Ocakta talep düştü, ilanlar azaldı

İkinci el otomobil piyasası 2026’ya zayıf bir giriş yaptı. Ocak ayında talep yüzde 4,5, ilan sayısı yüzde 7,6, satışlar ise yüzde 18,2 geriledi. Ortalama fiyat aylık bazda artsa da enflasyondan arındırıldığında reel düşüş görüldü.

İkinci el otomobilde frene basıldı: Ocakta talep düştü, ilanlar azaldı - Resim: 1

İkinci el otomobil piyasası 2026 yılına durgun bir başlangıç yaptı. 2025’in ikinci yarısında yaşanan kısmi hareketlilik ve sıfır araç kampanyalarının ardından piyasada ibre tersine döndü. Artan ekonomik belirsizlik, yatırım araçlarındaki dalgalanma ve özellikle altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle hem alıcı hem de satıcı tarafında bekleme eğilimi güçlendi.

1 7
İkinci el otomobilde frene basıldı: Ocakta talep düştü, ilanlar azaldı - Resim: 2

İkinci el otomobilde talep ve satışlarda gerileme

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan Ocak ayı raporuna göre, ikinci el otomobil talebi bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 azaldı. Aynı dönemde ilan sayısı yüzde 7,6 gerilerken, satılan otomobil sayısındaki düşüş yüzde 18,2’yi buldu.

2 7
İkinci el otomobilde frene basıldı: Ocakta talep düştü, ilanlar azaldı - Resim: 3

Fiyat artışı sınırlı kaldı, reel olarak geriledi

Talepteki düşüş fiyat artışlarını da frenledi. Ocak ayında ikinci el otomobillerin ortalama fiyatı yüzde 3,7 yükseldi. Ancak enflasyondan arındırıldığında fiyatların reel olarak yüzde 1,1 gerilediği hesaplandı.

3 7
İkinci el otomobilde frene basıldı: Ocakta talep düştü, ilanlar azaldı - Resim: 4

Aralık ayında 1 milyon 108 bin lira olan ortalama otomobil fiyatı, Ocak’ta 1 milyon 149 bin liraya çıktı.

4 7
İkinci el otomobilde frene basıldı: Ocakta talep düştü, ilanlar azaldı - Resim: 5

Segmentlere göre ortalama fiyatlar

Ocak verilerine göre ortalama fiyatlar segment bazında şu şekilde oluştu:

B sınıfı: 747 bin lira

C sınıfı: 1 milyon 8 bin lira

D sınıfı: 1 milyon 453 bin lira

5 7
İkinci el otomobilde frene basıldı: Ocakta talep düştü, ilanlar azaldı - Resim: 6

Yakıt türüne göre yıllık fiyat artışında ise en yüksek oran yüzde 20,5 ile benzinli araçlarda görüldü. Elektrikli otomobillerdeki yıllık artış oranı yüzde 5,6’da kaldı.

6 7
İkinci el otomobilde frene basıldı: Ocakta talep düştü, ilanlar azaldı - Resim: 7

Piyasa temsilcileri, talep tarafında belirgin bir toparlanma görülmedikçe ikinci el otomobil fiyatlarında sert bir yükseliş beklenmediğini ifade ediyor.

7 7