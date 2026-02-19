İkinci el otomobilde frene basıldı: Ocakta talep düştü, ilanlar azaldı

İkinci el otomobil piyasası 2026 yılına durgun bir başlangıç yaptı. 2025’in ikinci yarısında yaşanan kısmi hareketlilik ve sıfır araç kampanyalarının ardından piyasada ibre tersine döndü. Artan ekonomik belirsizlik, yatırım araçlarındaki dalgalanma ve özellikle altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle hem alıcı hem de satıcı tarafında bekleme eğilimi güçlendi.