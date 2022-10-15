İkinci elde ÖTV beklentisi: Fiyatları gören geri gidiyor

Otomobil dünyası şu sıralar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi veya matrah düzenlemesi nöbetinde.

Muhtemel düzenlemeyi bekleyen bazı vatandaşlar, Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi’ne kurulan pazarı gezerek araçları inceledi, fiyat araştırması yaptı.

Pazarı gezen vatandaşlardan Yasin Bayar, "Şu anda araba piyasası çok yüksek. Ben de ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak istiyorum. ÖTV indirimi gelmesi piyasayı olumlu etkiler. Muhtemel bir indirimin fiyatları biraz geri çekeceğine inanıyorum." dedi.