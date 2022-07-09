İlk 6 ayda en çok satılan markalar: Yerli üretimde Fiat, ithalde Volkswagen Yılın ilk 6 ayında Türkiye otomotiv pazarında en fazla otomobil satan markalar sıralamasında, ilk 5'te 4 yerli üretici şirket yer aldı. 6 aylık dönemde en fazla yerli araç satışını Fiat, en fazla ithal araç satışını ise Volkswagen yaptı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 azalışla 357 bin 904 adede geriledi. Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 10,3 azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,6 daralarak 79 bin 622 adet olarak gerçekleşti. 1 | 16

Bu yılın ilk yarısında toplam 357 bin 904 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 155 bin 481 oldu. İthal araç satışı ise 202 bin 423 olarak belirlendi. 2 | 16

Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021'in ilk 6 ayında yüzde 42,84 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 43,44'e yükseldi. Söz konusu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 57,15'ten yüzde 56,55'e geriledi. 3 | 16