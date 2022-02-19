İnternet 2. elde en çok satılan araç markaları Türkiye 2. el online pazarda ocakta en çok satılan otomotiv markaları sırasıyla Volkswagen, Renault ve Fiat oldu.

Türkiye ikinci el online pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Clio, hafif ticaride ise Doblo tercih edildi. 1 | 18

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ocak ayı satışları, Aralık 2021'e kıyasla yüzde 54,41 azalarak 90 bin 310 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. 2 | 18

Geçen yıl ocak ayında 103 bin 398 satış gerçekleşmişti. Böylece geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 13'lük azalış görüldü. Bu yılın ocak ayında ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi. 3 | 18