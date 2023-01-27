İşte dünyanın en çok satılan otomobili! Tüm modelleri geride bıraktı

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin ilk kez 1966 yılında üretilmeye başlanan Corolla modeli, otomotiv endüstrisinin efsane modeli olmaya devam etti.

Dayanıklılığı, yüksek konforu, verimli motorları ve geniş iç hacmiyle birçok farklı kullanıcı profiline hitap eden Corolla ürün gamı, yüksek satış adetleriyle de bu global başarısını tekrarlayarak müşterilerin bir numaralı tercihi oldu.

Birçok farklı ürün ve motor seçeneği alternatifini bir arada sunan Corolla, geniş ürün yelpazesiyle dünyadaki diğer tüm otomobil modellerini geride bıraktı.

En çok satan iki modeli Toyota markasına ait oldu

Toyota Corolla, 162 ülkenin pazarlarından elde edilen "focus2move" verilerine göre, 250 bin adetlik fark ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırayı ise 870 bin adet ile bir başka Toyota modeli olan RAV4 elde etti. Toyota, Corolla ve RAV4 ile global başarılarını artırarak devam ettirirken dünyanın en çok satan iki modeli Toyota markasına ait oldu.