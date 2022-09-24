İthal araçta Volkswagen, yerli üretimde Fiat Yılın 8 aylık döneminde toplam pazarda yerli üretim araç satışı 198 bin 561, ithal araç satışı ise 259 bin 885 oldu. 8 aylık dönemde en fazla yerli araç satışını Fiat, en fazla ithal araç satışını Volkswagen yaptı.

Türkiye otomotiv pazarında yılın 8 aylık döneminde toplam satışlarda, ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 56,68, yerli üretim araçların payı ise yüzde 43,31 oldu. 1 | 13

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 azalarak 458 bin 446 adet olarak gerçekleşti. 2 | 13

Söz konusu dönemde, otomobil satışları, yüzde 9,4 azalarak 354 bin 543 adet ve hafif ticari araç satışları yüzde 5,2 azalışla 103 bin 903 adet oldu. 3 | 13