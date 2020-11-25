Kasım ayı otomobil kampanyaları
Sıfır kilometre otomobil satın almak isteyenler, otomobil markalarının kampanyalarını yakından takip ediyor.
ÖTV ve döviz kurundaki artışın ardından artan otomobil fiyatları nedeniyle bir otomobil sahibi olmak isteyenler, kampanyaları takip ediyor.
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İşte kasım ayı otomobil kampanyaları...
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Alfa Romeo
İtalyan markası Alfa Romeo, Giulietta dizel otomatik modelini 299 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
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BMW
BMW i3s, BMW 1 serisi, BMW X1 yüzde 0,99 faiz oranıyla, BMW 2 serisi ve BMW 3 serisi ise yüzde 0,69 faiz oranıyla tüketicilere sunuluyor.
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