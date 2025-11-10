Google Haberler

Kasım indirimleri başladı: Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller belli oldu

Türkiye’de sıfır otomobil satışları ekim ayında rekor kırarken, markalar kasım ayında da kampanyalarını sürdürüyor. Güncellenen fiyat listeleriyle birlikte 1 milyon TL’nin altında kalan tek model FIAT Egea Sedan oldu.

Dacia Sandero Stepway
1.420.000 TL

FIAT Egea Sedan
999.900 TL

FIAT Egea Cross
1.134.900 TL

Hyundai i10
1.153.000 TL

KIA Picanto
1.262.000 TL

Hyundai Bayon
1.404.000 TL

Citroen e-C3
1.375.000 TL

Opel Corsa
1.390.000 TL

FIAT Grande Panda
1.399.900 TL

Hyundai i20
1.262.000 TL

