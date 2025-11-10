Kasım indirimleri başladı: Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller belli oldu
Türkiye’de sıfır otomobil satışları ekim ayında rekor kırarken, markalar kasım ayında da kampanyalarını sürdürüyor. Güncellenen fiyat listeleriyle birlikte 1 milyon TL’nin altında kalan tek model FIAT Egea Sedan oldu.
Dacia Sandero Stepway
1.420.000 TL
1 11
FIAT Egea Sedan
999.900 TL
2 11
FIAT Egea Cross
1.134.900 TL
3 11
Hyundai i10
1.153.000 TL
4 11
KIA Picanto
1.262.000 TL
5 11
Hyundai Bayon
1.404.000 TL
6 11
Citroen e-C3
1.375.000 TL
7 11
Opel Corsa
1.390.000 TL
8 11
Dacia Sandero Stepway
1.420.000 TL
9 11
FIAT Grande Panda
1.399.900 TL
10 11
Hyundai i20
1.262.000 TL
11 11