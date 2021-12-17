KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL, Londra’da dünya ile buluştu GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Londra’da gördüğümüz ilgi ve gerçekleştirdiğimiz distribütörlük görüşmeleri ile seri üretimde son aşamaya geldiğimiz bu dönemde geleceğe güçlü bir adım attık.” açıklaması yaptı.

Dünya otomotiv piyasasına hükmetmeye hazırlanan elektrikli otomobil sektörünün en büyük aktörleri, Londra’da üç gün süren London EV Show’da bir araya geldi. 1 | 6

Elektrikli otomobil üreticileri (OEM), bileşen ve hizmet sağlayıcılar, pil teknolojisi şirketleri, mobilite hizmet sağlayıcıları, yazılım sağlayıcılar, ücretlendirme sistemleri ve çözüm sağlayıcılar gibi elektrikli otomobil endüstrisinin geleceğini şekillendiren onlarca şirketin bir araya geldiği London EV Show’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yerli otomobili GÜNSEL de yer aldı. 2 | 6

Etkinlikle GÜNSEL, ilk modeli B9’u dünya otomotiv piyasasının beğenisine sundu. 3 | 6