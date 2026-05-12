Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobile yoğun talep
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ikinci el otomobil piyasasında dikkat çeken hareketlilik yarattı. Uzmanlar, vatandaşların tatil ve memleket yolculuklarında kendi araçlarını tercih etmesinin satışları artırdığını belirtiyor.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, bayram ve yaz sezonu öncesinde ikinci el araç piyasasında gözle görülür canlanma yaşandığını açıkladı. Özellikle bireysel ulaşım talebindeki yükselişin otomotiv sektörüne doğrudan yansıdığı ifade edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılında 11 milyondan fazla aracın devrinin gerçekleştiğini hatırlatan Erkoç, ikinci el otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisi açısından büyük hacme sahip olduğunu söyledi. Sektörün hem ekonomik canlılık hem de toplumsal ihtiyaç açısından kritik rol oynadığı vurgulandı.
Erkoç, havaların ısınması, yaz sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla vatandaşların kendi araçlarıyla seyahat etme eğiliminin arttığını belirtti. Bu durumun ikinci el otomobil piyasasında yoğun talep oluşturduğu kaydedildi.
İkinci el araç piyasasının yalnızca alım satımdan ibaret olmadığına dikkat çeken Erkoç, galerilerden ekspertiz şirketlerine, sigorta ve finansman sektöründen bakım hizmetlerine kadar geniş ekonomik sistemi beslediğini ifade etti.
Uzmanlara göre piyasadaki hareketlilik binlerce işletmeyi ve on binlerce çalışanı doğrudan etkiliyor. Özellikle yaz sezonu öncesi yaşanan yoğunluk, otomotiv sektöründeki ekonomik aktivitenin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Sıfır araç tarafında devam eden kampanyaların da ikinci el piyasasını etkilediği belirtiliyor. Tüketicilerin araç satın alırken artık yalnızca fiyatı değil; yakıt tüketimi, kullanım maliyeti ve uzun vadeli giderleri de dikkate aldığı ifade edildi.
MASFED Başkanı Aydın Erkoç, yoğunluk dönemlerinde vatandaşların daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirterek araç alım satımlarının mutlaka yetki belgeli ve kurumsal işletmeler üzerinden yapılmasını önerdi.
Erkoç, ekspertiz süreçlerinin dikkatle incelenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak güvenilir işletmelerin tercih edilmesinin hem tüketici haklarının korunması hem de sektörün sağlıklı gelişimi açısından kritik olduğunu söyledi.
Sektör temsilcileri, Kurban Bayramı ve yaz sezonunun etkisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki kontrollü hareketliliğin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor. Özellikle bireysel ulaşım talebindeki artışın satışları desteklemeyi sürdüreceği değerlendiriliyor.