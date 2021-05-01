Lastiklerde yeni uygulama ne kazandıracak? Lastik yeni etiket uygulaması bugünden itibaren Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak hayata geçti.



Yeni etiketlerin üst bölümünde bulunan lastik kimlik bilgilerine karekod (QR) ile ulaşabilecek. Bu sayede lastik satın almak isteyenler, ürünün bilgilerine ve lastik etiketinin dijital kopyasına karekod (QR) ile ulaşarak, doğru ve güvenli lastik seçimi yapabilecek. 1 | 5



Yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında binek araç, SUV (C1), hafif ticari (C2), ağır vasıta (C3) tipi araçların lastik etiketlerinin görselinde ve lastik etiketinde verilmesi zorunlu olan bilgilerde değişiklik yapıldı. 2 | 5



Yeni uygulamada kış lastikleri için lastiğin kar testinde gerekli performans kriterlerini karşıladığını gösteren '3 Zirveli Tepe Kar Tanesi' (3 Peak Mountain Snowflake / 3PMSF) işareti etiket üzerinde gösterilecek. 3PMSF işareti olmayan lastikler kış lastiği olarak satılamayacak. 3 | 5