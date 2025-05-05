Liste açıklandı: Nisan ayında en çok satan otomobil ve hafif ticari araçlar markaları belli oldu!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında lider markaları açıkladı. Renault zirvedeki yerini korurken; onu Fiat ve Ford takip etti.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında lider markaları listeledi. Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, Renault yine zirvede yer aldı.
İşte nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında nisan ayının lider markaları...
RENAULT
Nisan ayından toplam otomotiv pazarının lideri 9 bin 702'lik satışla Renault oldu. Renault'un pazar payı yüzde 9,21.
FIAT
Renault'u 9 bin 256 adetlik satışla Fiat takip etti. Fiatın pazar payı yüzde 8,79.
FORD
Ford, 8 bin 65 adetlik satışla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Markanın pazar payı yüzde 7,66.