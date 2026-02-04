Lüks otomobil pazarında zirve değişmedi: Ocakta dengeyi stoklar belirledi
Ocak ayında lüks otomobil pazarında tabloyu talep değil, stoklar belirledi. Mercedes-Benz zirvedeki yerini korurken, Volvo güçlü yükselişle ikinci sıraya çıktı. BMW’nin beşinciliğe gerilemesi dikkat çekerken, satış sıralamasının markaların ay başındaki stok durumuna göre şekillendiği görüldü.
Ocak ayı premium lüks otomobil satışları, rekabetin yalnızca talep üzerinden değil, büyük ölçüde stok yönetimi üzerinden şekillendiğini bir kez daha gösterdi.
Mercedes liderliği korudu
Verilere göre Mercedes Mercedes-Benz, bin 571 adetlik satışla liderliğini korurken, Volvo bin 388 adetle güçlü bir yükseliş sergileyerek ikinci sıraya yerleşti.
BMW beşinci sıraya geriledi
Audi, bin 51 adetlik satışla üçüncülükteki konumunu sağlamlaştırırken, premium segmentte genellikle Mercedes ile zirve mücadelesi veren BMW’nin 764 adetle beşinci sıraya gerilemesi dikkat çekti.
Dördüncü sırada yer alan Jaecoo’nun 944 adetlik performansı ise dikkat çekti.
Pazar payı yüzde 11,57
Toplam 7 bin 64 adetlik satışla pazarın yüzde 11,57’sini oluşturan premium segmentte Mini, Jeep ve Cupra gibi markalar orta sıralarda konumlanırken; Alfa Romeo, DS ve Land Rover daha sınırlı hacimlerle alt sıralarda kaldı.
Porsche, Lexus ve Maserati gibi üst lüks markaların satış adetlerinin düşük kalması da dikkat çeken bir diğer unsur oldu.
Gazeteci Emre Özpeynirci, ocak ayındaki sıralamanın arkasında esas belirleyici faktörün tüketici talebinden ziyade markaların ay başına hangi stokla girdiği olduğu ifade etti.
En çok satan modellere bakıldığında da satış performansının büyük ölçüde stok mevcudiyetiyle paralel ilerlediği görülüyor.
İşte lüks otomobil sektöründe ocak ayı satış verileri:
1- Mercedes: 1.571 adet
2- Volvo: 1.388 adet
3- Audi: 1.051 adet
4- Jaecoo: 944 adet
5- BMW: 764 adet
6- Mini: 352 adet
7- Jeep: 303 adet
8- Cupra: 298 adet
9- Alfa Romeo: 115 adet
10- DS: 106 adet