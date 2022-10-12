'Maliyeti 10 bin dolar, 3-5 yılda kendini amorti ediyor'

Yaklaşık 3 yıldır elektrikli şarj istasyonları ile çalışmalarının devam ettiğini belirten oto şarj firmasının yönetim kurulu başkan vekili Selçuk Açıkyar, “Türkiye’de bu işin önü hızlı bir şekilde açıldı. Türkiye Avrupa’ya ve Çin’e göre hızlı bir atak yaptı. Tabii diğer ülkeler göre Türkiye’nin de bu işe yüzde 100’ünü verme gibi bir durumu yok. Zaten şu anda bu altyapıda yok. Türkiye’nin 5 yıl içerisinde çok büyük yol alacağını düşünüyorum. Bu konularla alakalı EPDK çalışmalar yapıyor. Zamanla daha da rayların oturacağını düşünüyorum. Özellikle TOGG devreye girdikten sonra bu iş daha da hızlanacaktır. Yakıt fiyatlarının yüksek olması elektrikli araçlara yönelim hızla arttı.” ifadelerini kullandı.

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