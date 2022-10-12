'Maliyeti 10 bin dolar, 3-5 yılda kendini amorti ediyor'
Kullanıcıların kendi evlerine oto şarj istasyonlarını kurması hakkında bilgi veren Açıkyar, “Eve kurulan şarj cihazı ve çatısına kuracağı güneş enerjisi panelleri ile beraber ortalama 10 bin dolar harcayabilir. Bunun geri dönüşü 3 ile 5 yıl arasında olabilir. Bunun yanında aracını şarj edecek, ev elektriğini kullanacak, fazla olan elektriği satabilecek.” dedi.
15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara bin 500’ün üzerinde üretici firma katılırken, 52 ülkeden ise ziyaretçi katılması bekleniyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan firmalara bayilik sağlanmasının girişimcilerle araç kullanıcılarını olumlu yönde etkilediği belirtilirken bireysel kullanıcılar ev tipi şarj istasyonlarıyla hem kendi elektrik şebekesinin ihtiyacını karşılayacak hem de elektrikli otomobillerini şarj edecek.
Yaklaşık 3 yıldır elektrikli şarj istasyonları ile çalışmalarının devam ettiğini belirten oto şarj firmasının yönetim kurulu başkan vekili Selçuk Açıkyar, “Türkiye’de bu işin önü hızlı bir şekilde açıldı. Türkiye Avrupa’ya ve Çin’e göre hızlı bir atak yaptı. Tabii diğer ülkeler göre Türkiye’nin de bu işe yüzde 100’ünü verme gibi bir durumu yok. Zaten şu anda bu altyapıda yok. Türkiye’nin 5 yıl içerisinde çok büyük yol alacağını düşünüyorum. Bu konularla alakalı EPDK çalışmalar yapıyor. Zamanla daha da rayların oturacağını düşünüyorum. Özellikle TOGG devreye girdikten sonra bu iş daha da hızlanacaktır. Yakıt fiyatlarının yüksek olması elektrikli araçlara yönelim hızla arttı.” ifadelerini kullandı.
Kullanıcıların kendi evlerine oto şarj istasyonlarını kurması hakkında da bilgi veren Açıkyar, “Ortalama eve kurulan şarj cihazı ve çatısına kuracağı güneş enerjisi panelleri ile beraber ortalama 10 bin dolar harcayabilir. Bunun geri dönüşü 3 ile 5 yıl arasında olabilir. Bunun yanında aracını şarj edecek, ev elektriğini kullanacak, fazla olan elektriği satabilecek.” şeklinde konuştu.