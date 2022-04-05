Martta en çok satılan otomotiv markaları

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, 2022 yılı Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 33,4 düşüşle 64 bin 267, otomobil satışları yüzde 34,3 gerileyerek 50 bin 173, hafif ticari araç satışları ise yüzde 29,8 azalışla 14 bin 94 oldu.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Renault, 9 bin 779 adetle ilk sırayı aldı. Bunu 8 bin 744 satışla Fiat ve 6 bin 265 satışla Volkswagen takip etti. Ford 5 bin 68 satışla dördüncü ve Toyota 4 bin 52 satışla beşinci sırada yer aldı.

2022 yılı Mart ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle: