Ocak ayının en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu

Ocak ayında Türkiye'de elektrikli otomobil satışları 11 bin 158 adede ulaşırken, segmentin pazar payı yüzde 18,28’e çıktı. BYD'nin 2025’ten sarkan stoklarla 3 bin 864 satışa ulaşarak lider olduğu tahmin edilirken, yerli TOGG 2 bin 29 adetle ikinci sıraya yerleşti. Uzun süredir bin adedin üzerinde satış yapan Tesla ise bu kez 490 adetle geride kaldı. İşte ocak ayının en çok satan elektrikli otomobilleri...

Mutluhan Yıldız
Ocak ayının en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu

Ocak ayında Türkiye elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Toplam 11 bin 158 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşirken, segmentin pazar payı yüzde 18,28 seviyesine çıktı.

Birinci sırada BYD var

Birinci sırada BYD var

Listenin zirvesinde BYD yer aldı. Ocak ayında 3 bin 864 adetlik satışa ulaşan BYD’nin yüksek performansında, markanın 2026 model yılına 2025’ten sarkan stoklarla girmesi etkili oldu. 2 bin 29 adetlik satış gerçekleştiren TOGG, Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası olarak güçlü seyrini sürdürdü.

Tesla'da dikkat çeken gerileme

Tesla'da dikkat çeken gerileme

Uzun süredir aylık satışlarda bin adedin üzerine rahatlıkla çıkan Tesla ise bu kez beklentilerin gerisinde kaldı. Ocak ayında 490 adetlik satış yapan Tesla, sıralamada beşinci sıraya geriledi.

10. sıra - Mercedes-Benz

10. sıra - Mercedes-Benz

309 adet - yüzde 2,77 pazar payı

9. sıra - Mini

9. sıra - Mini 

324 adet - yüzde 2,90 pazar payı

8. sıra - Opel

8. sıra - Opel

329 adet - yüzde 2,95 pazar payı

7. sıra - Citroën

7. sıra - Citroën

409 adet - yüzde 3,67 pazar payı

6. sıra - Hyundai

6. sıra - Hyundai

414 adet - yüzde 3,71 pazar payı

5. sıra - Tesla

5. sıra - Tesla

490 adet - yüzde 4,39 pazar payı

4. sıra - Volvo

4. sıra - Volvo

834 adet - yüzde 7,47 pazar payı

3. sıra - KG Mobility

3. sıra - KG Mobility

910 adet - yüzde 8,16 pazar payı

2. sıra - TOGG

2. sıra - TOGG

2.029 adet - yüzde 18,18 pazar payı

1. sıra - BYD

1. sıra - BYD

3.864 adet - yüzde 34,63 pazar payı

