Ocak ayının en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu
Ocak ayında Türkiye'de elektrikli otomobil satışları 11 bin 158 adede ulaşırken, segmentin pazar payı yüzde 18,28’e çıktı. BYD'nin 2025’ten sarkan stoklarla 3 bin 864 satışa ulaşarak lider olduğu tahmin edilirken, yerli TOGG 2 bin 29 adetle ikinci sıraya yerleşti. Uzun süredir bin adedin üzerinde satış yapan Tesla ise bu kez 490 adetle geride kaldı. İşte ocak ayının en çok satan elektrikli otomobilleri...
Ocak ayında Türkiye elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Toplam 11 bin 158 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşirken, segmentin pazar payı yüzde 18,28 seviyesine çıktı.
Birinci sırada BYD var
Listenin zirvesinde BYD yer aldı. Ocak ayında 3 bin 864 adetlik satışa ulaşan BYD’nin yüksek performansında, markanın 2026 model yılına 2025’ten sarkan stoklarla girmesi etkili oldu. 2 bin 29 adetlik satış gerçekleştiren TOGG, Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası olarak güçlü seyrini sürdürdü.
Tesla'da dikkat çeken gerileme
Uzun süredir aylık satışlarda bin adedin üzerine rahatlıkla çıkan Tesla ise bu kez beklentilerin gerisinde kaldı. Ocak ayında 490 adetlik satış yapan Tesla, sıralamada beşinci sıraya geriledi.
10. sıra - Mercedes-Benz
309 adet - yüzde 2,77 pazar payı
9. sıra - Mini
324 adet - yüzde 2,90 pazar payı
8. sıra - Opel
329 adet - yüzde 2,95 pazar payı
7. sıra - Citroën
409 adet - yüzde 3,67 pazar payı
6. sıra - Hyundai
414 adet - yüzde 3,71 pazar payı
5. sıra - Tesla
490 adet - yüzde 4,39 pazar payı
4. sıra - Volvo
834 adet - yüzde 7,47 pazar payı
3. sıra - KG Mobility
910 adet - yüzde 8,16 pazar payı
2. sıra - TOGG
2.029 adet - yüzde 18,18 pazar payı
1. sıra - BYD
3.864 adet - yüzde 34,63 pazar payı