ODMD listeyi açıkladı! 2025'in en çok satan otomobilleri belli oldu!
Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılında satışlarını çift haneli büyümeyle tamamladı. ODMD verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık bazda yüzde 10,49 artarak 1 milyon 368 bin adede ulaştı ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Pazarda ağırlığı C ve B segmentleri oluştururken, listede yeni modellerin yer alması dikkat çekti. Renault iki modeliyle zirvede yer alırken, yerli üretim TOGG T10X de en çok satan ilk 10 otomobil arasına girdi. Peki 2025'te en çok hangi modeller tercih edildi? İşte geçtiğimiz yıl en çok satan ilk 10 otomobil modeli...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2025 yılında önceki yıla göre yüzde 10,49 artarak 1 milyon 368 bin 400 adede ulaştı. Böylece tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.
Otomobil satışları yüzde 10,62 artarak 1.084.496 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 9,97 artarak 283.904 adede ulaştı. Ağır ticari araçlar da eklendiğinde toplam pazar 1 milyon 415 bin adede ulaştı.
Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, pazarın yüzde çoğunluğunu C ve B segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmentinde 465 bin 750 adetle yüzde 42,9 pay elde edilirken, B segmentinde ise 288 bin 746 adetle yüzde 26,5 pay kaydedildi.
İlk 10'a yeni modellerin giriş yapması dikkat çekerken, zirvede Renault'dan iki modelin yer alması öne çıktı. Yerli üretim TOGG T10X de en çok satan ilk 10 otomobil arasına girdi.
Peki Ocak-Aralık döneminde en çok hangi otomobil modelleri tercih edildi?
İşte 2025'in en çok satan ilk 10 otomobil modeli...
10. Dacia Sandero Stepway
Segment: B7
Adet: 23.699
Payı: Yüzde 2,19
9. Toyota C-HR
Segment: C7
Adet: 25.215
Payı: Yüzde 2,33
8. Fiat Egea Cross
Segment: C7
Adet: 26.820
Payı: Yüzde 2,47
7. Togg T10X
Segment: C7
Adet: 27.583
Payı: Yüzde 2,54
6. BYD Seal U
Segment: D7
Adet: 30.380
Payı: Yüzde 2,80
5. Tesla Model Y
Segment: C7
Adet: 31.509
Payı: Yüzde 2,91
4. Toyota Corolla
Segment: C1
Adet: 35.907
Payı: Yüzde 3,31
3. Fiat Egea Sedan
Segment: C1
Adet: 42.838
Payı: Yüzde 3,95
2. Renault Megane Sedan
Segment: C1
Adet: 48.099
Payı: Yüzde 4,44
1. Renault Clio HB
Segment: B2
Adet: 51.717
Payı: Yüzde 4,77