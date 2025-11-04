ODMD listeyi açıkladı! Ekim ayının en çok satan otomobilleri belli oldu!
Türkiye otomotiv pazarı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artışla 116 bin 149 satışa ulaştı. ODMD verilerine göre pazarın yüzde 82,8’ini A, B ve C segmentleri oluşturdu. C segmenti yüzde 55,9 payla liderliğini sürdürürken, ilk 10 listesine yeni modeller girdi. Volkswagen iki modeliyle dikkat çekerken, yerli üretim TOGG T10F de en çok satanlar arasına girdi. Peki otomobil modellerinde zirvenin sahibi kim oldu? İşte ekim ayının en çok satan ilk 10 otomobil modeli...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye otomotiv pazarı, ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artış göstererek 116 bin 149 adetlik satışa ulaştı.
10 yıllık ortalama satışlarla karşılaştırıldığında otomotiv pazarı yüzde 60,2, otomobil pazarı yüzde 61,5, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 55,7 oranında artış kaydetti.
Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, pazarın yüzde 82,8’ini vergi oranı düşük A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmentinde 465 bin 750 adetle yüzde 55,9, B segmentinde ise 220 bin 795 adetle yüzde 26,5 pay kaydedildi.
İlk 10'a yeni modeller giriş yaparken Volkswagen'den iki modelin yer alması ise dikkat çekti. Yerli üretim TOGG T10F de ilk 10'a girdi.
Peki ekim ayında en çok hangi otomobil modelleri tercih edildi?
İşte 2025 Ekim ayının en çok satan ilk 10 otomobil modelleri...
10. Toyota C-HR
Segment: C7
Adet: 2.031
9. Citroen C4X
Segment: C1
Adet: 2.109
8. TOGG T10F
Segment: C1
Adet: 2.532
7. Volkswagen T-Roc
Segment: C7
Adet: 2.596
6. Hyundai i20
Segment: B2
Adet: 2.802
5. Renault Clio HB
Segment: B2
Adet: 3.851
4. Fiat Egea Sedan
Segment: C1
Adet: 4.101
3. Volkswagen Taigo
Segment: B7
Adet: 4.111
2. Toyota Corolla
Segment: C1
Adet: 4.172
1. Renault Megane Sedan
Segment: C1
Adet: 4.753