Otomobil alacaklara uyarı: 1500 sıfır araçtan 100'ü boyalı çıktı
Yılbaşından itibaren ekspertiz noktalarını ziyaret eden 1500 sıfır kilometre araçtan 100'ünde boyalı karoser parçası tespit ettiklerini belirten Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, sıfır araç alacaklara çeşitli tavsiyelerde bulundu.
ÖTV matrahında yapılan düzenlemelerle birlikte belirli sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarında 50 bin TL'ye kadar düşüş yaşandı.
ÖTV matrahında yapılan düzenlemelerle birlikte sıfır kilometre araçlara da talep arttı.
Yılbaşından itibaren ekspertiz noktalarını ziyaret eden 1500 sıfır kilometre araçtan 100'ünde boyalı karoser parçası tespit ettiklerini söyleyen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, otomobil satın alacaklara tavsiyelerde bulundu.
Artan talep, tedarik zinciri problemleri ve çip krizi sebebiyle sıfır kilometre araç pazarında da birçok problemle karşılaşıldığını dile getiren Emre şunları kaydetti: