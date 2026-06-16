Otomobil alan milyonlarca kişiye inceleme: 15 gün süre verildi
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 2021-2024 yılları arasında sıfır araç satın alan vatandaşlara bilgi talep yazıları göndermeye başladı. Araç bedelinin nasıl ödendiği, elden para verilip verilmediği ve zorunlu aksesuar satışlarıyla ilgili belgelerin 15 gün içinde müfettişliğe iletilmesi isteniyor.
Türkiye'de 2021 ile 2024 yılları arasında sıfır otomobil satın almak isteyenler, küresel çip tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kaldı. Araç arzının yetersiz kaldığı bu dönemde bazı tüketicilerin sıra öne çekme, ek ücret ödeme veya çeşitli aksesuarları satın alma şartıyla araç sahibi olabildiği yönünde iddialar gündeme gelmişti.
Bu süreçte yapılan satışlarla ilgili olarak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı harekete geçti. NTV'nin haberine göre başkanlık, söz konusu yıllarda araç satın alan vatandaşlara gönderdiği yazılarla bazı ödeme ve aksesuar işlemlerine ilişkin bilgi talep etmeye başladı.
Araç bedeli ve ödeme yöntemleri soruluyor
2021-2024 yılları arasında yaklaşık 4 milyon sıfır araç satışı gerçekleştirilirken, inceleme kapsamına giren kişi sayısının da oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.
Gönderilen yazılarda araçların hangi bedelle satın alındığı, ödemenin hangi yöntemlerle gerçekleştirildiği ve buna ilişkin belgelerin paylaşılması isteniyor. Vatandaşlardan banka dekontları, EFT ve havale kayıtları, kredi kartı slipleri, makbuzlar gibi ödeme evraklarını iletmeleri talep edilirken, nakit ödeme yapıldıysa bunun da ayrıntılı şekilde açıklanması gerekiyor.
Aksesuar ve ek hizmetler de araştırılıyor
Başkanlık ayrıca araçla birlikte satın alınan aksesuar ve ek hizmetleri de sorguluyor. Yan basamak, park sensörü, sis farı, navigasyon sistemi, havuzlu paspas, boya koruma uygulamaları ve benzeri ürünlerin satın alınıp alınmadığı araştırılıyor.
Bu ürünlerin hangi firma tarafından sağlandığı, ödemenin kime yapıldığı ve ilgili işlemler için fatura düzenlenip düzenlenmediği de sorular arasında yer alıyor.
Faturalar ve ödeme belgeleri talep ediliyor
Araç sahiplerinden, aksesuar ve ek hizmetlerin araç bayisinden mi yoksa başka bir firmadan mı temin edildiğini açıklamaları isteniyor. Ayrıca bu ürünlere ilişkin ücretler ve ödeme belgelerinin de müfettişliğe sunulması gerekiyor.
İnceleme kapsamında, aksesuarların araç teslim edildiğinde üzerinde bulunup bulunmadığı da sorgulanıyor. Faturada yer alan ekipmanların teslim sırasında araçta mevcut olup olmadığı ya da sonradan serviste takılıp takılmadığına ilişkin bilgi talep ediliyor.
Ödeme zamanı ve yöntemi de incelenecek
Aksesuar faturalarında yer alan bedellerin hangi tarihte ödendiği de araştırılıyor. Bu kapsamda ödemelerin araç tesliminden önce mi, teslim sırasında mı yoksa teslim sonrasında mı yapıldığı soruluyor. Ayrıca ödemenin nakit, kredi kartı veya banka transferi yoluyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin de açıklanması gerekiyor.
Aksesuar, sigorta veya ek garanti hizmetleri dışında araç satışını yapan firmaya başka bir ödeme yapıldıysa bunların da detayları talep ediliyor.
15 gün içinde yanıt verilmesi gerekiyor
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, talep edilen bilgilerin sıralı ve ayrıntılı şekilde hazırlanmasını istiyor. İmzalı açıklama yazısının, nüfus cüzdanı fotokopisi ve iletişim bilgileriyle birlikte ilgili müfettişlik adresine 15 gün içerisinde gönderilmesi gerekiyor.
Eksik bilgi verenlere ceza uygulanacak
Başkanlığın bilgi talebine belirtilen süre içerisinde yanıt verilmemesi, eksik bilgi sunulması veya yanıltıcı beyanda bulunulması halinde özel usulsüzlük cezası uygulanacağı bildirildi.
İlk cezanın ardından yeniden süre verilerek bilgi istenecek. İkinci kez bilgi verilmemesi ya da yanlış veya eksik bilgi paylaşılması durumunda ise özel usulsüzlük cezasının iki katı tutarında ek ceza kesileceği belirtildi.