Otomobil alan milyonlarca kişiye inceleme: 15 gün süre verildi

Ödeme zamanı ve yöntemi de incelenecek

Aksesuar faturalarında yer alan bedellerin hangi tarihte ödendiği de araştırılıyor. Bu kapsamda ödemelerin araç tesliminden önce mi, teslim sırasında mı yoksa teslim sonrasında mı yapıldığı soruluyor. Ayrıca ödemenin nakit, kredi kartı veya banka transferi yoluyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin de açıklanması gerekiyor.