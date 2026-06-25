Otomobil devi 250 binden fazla aracı geri çağırdı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre, sürücü hava yastığında yaşanabilecek bir arıza ihtimali nedeniyle 250 bin 857 SUV modelinin servise çağrılmasına karar verildi. Araç sahiplerinden herhangi bir ücret alınmadan gerekli onarım gerçekleştirilecek.