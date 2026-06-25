Otomobil devi 250 binden fazla aracı geri çağırdı
Jaguar Land Rover, sürücü hava yastığında güvenlik riski oluşturabilecek bir arıza nedeniyle ABD'de 250 bin 857 aracı geri çağıracağını duyurdu. Geri çağırma kapsamındaki araçlarda tespit edilen sorun, yetkili servislerde ücretsiz olarak giderilecek.
Lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), güvenlik riski nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma programı başlattı.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre, sürücü hava yastığında yaşanabilecek bir arıza ihtimali nedeniyle 250 bin 857 SUV modelinin servise çağrılmasına karar verildi. Araç sahiplerinden herhangi bir ücret alınmadan gerekli onarım gerçekleştirilecek.
Geri çağırma programı, ABD'de satılan belirli Land Rover Defender, Discovery ve Range Rover modellerini kapsıyor. Yetkililer, yalnızca belirli üretim dönemlerine ait araçların bu işlemden etkilendiğini belirtti.
NHTSA'nın değerlendirmesine göre sorun, sürücü hava yastığı sistemindeki spiral kablo (clockspring) bağlantısında zamanla oluşabilecek korozyondan kaynaklanıyor.
Bu durumun meydana gelmesi halinde, olası bir trafik kazasında sürücü hava yastığının gerektiği gibi açılmayabileceği ve yaralanma riskinin artabileceği ifade edildi.
Jaguar Land Rover, güvenlik sorununun giderilmesi amacıyla yetkili servislerde ücretsiz onarım gerçekleştirecek.
Teknik işlem kapsamında bağlantı terminallerine koruyucu yağlayıcı jel uygulanarak korozyon riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Araç sahiplerinden bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
Geri çağırma kapsamına giren araç sahiplerinin yetkili servislerle iletişime geçerek araçlarının etkilenip etkilenmediğini kontrol etmeleri gerektiği belirtiliyor.
Güvenlik açısından büyük önem taşıyan işlemin mümkün olan en kısa sürede yaptırılması tavsiye ediliyor.