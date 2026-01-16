Otomobil fiyatını indirene 'ağır cezalar' yolda
Çin'de otomotiv sektöründe süren fiyat savaşları, hükümeti harekete geçirdi. Yetkililer, yeni indirimlere giden üreticilere "ağır ceza" uyarısı yaparken, fiyat ve maliyet denetimlerinin sıkılaştırılacağını açıkladı. Buna rağmen talep daralması yaşayan markalar, faizsiz krediler ve teşviklerle satışları korumaya çalışıyor.
Çinli yetkililer, aşırı rekabeti sınırlamayı hedefleyen resmi girişimlere rağmen yeni bir indirim dalgası başlatan otomobil üreticilerine karşı sert yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulundu.
Uymayana 'ağır ceza' gelebilir
Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, piyasa düzenleyici kurum ve ülkenin en üst düzey ekonomik planlama otoritesiyle birlikte hafta başında 17 otomotiv firmasının yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede yetkililer, üretim maliyetleri ve fiyatlama uygulamalarına yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını belirtirken, ihlal tespit edilmesi halinde şirketlere “ağır cezalar” verileceğini bildirdi.
Bloomberg’in aktardığına göre, bu hafta yapılan ikinci toplantıda da uzun süredir devam eden ve sektörü baskı altına alan fiyat savaşının sona erdirilmesi ele alındı. Salı günü ise Maliye Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 24 kamu kurumu, enerji şirketleri ve otomobil üreticileriyle bir araya gelerek, katı hal piller ve otonom sürüş teknolojileri başta olmak üzere elektrikli araç ekosisteminin geliştirilmesine yönelik konuları masaya yatırdı.
Şirketler yeni kampanyalara yöneldi
Yetkililerin tekrarlanan uyarılarına karşın, otomobil üreticileri talepteki zayıflamaya karşı fiyat indirimlerinden vazgeçmekte zorlanıyor. Devlet teşviklerinin kademeli olarak geri çekilmesi ve ekonomik yavaşlama, şirketleri satışları canlı tutmak için yeni kampanyalara yöneltiyor.
BMW AG, Volkswagen AG ve çok sayıda marka, elektrikli ve hibrit araçlara yönelik vergi avantajları ile takas desteklerinin azaltılmasının ardından Ocak ayından bu yana fiyat düşürme ya da ek teşvikler sunma yoluna gitti.
UBS AG Çin otomotiv araştırmaları başkanı Paul Gong ise firmaların, model yenilemeleri, donanım değişiklikleri ya da yeniden markalama gibi yöntemlerle bu sürece uyum sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.
Faizsiz krediler devrede
Fiyat indirimlerine ek olarak bazı üreticiler, alıcı ilgisini artırmak için finansman destekleri sunuyor. Tesla Inc. geçtiğimiz hafta yedi yıla kadar ultra düşük faizli bir kredi programı başlatırken, Xiaomi Corp. YU7 SUV modeli için üç yıl vadeli faizsiz kredi imkanı açıkladı.
Şirket, kısa süre sonra Tesla'ya benzer şekilde yedi yıllık ultra düşük faizli bir finansman seçeneğini de devreye aldı.