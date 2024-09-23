Otomobilde kampanya bombardımanı geliyor: Uzman isim tarih verdi!

Geçen temmuza kadar sıfır ve ikinci el arasındaki fiyat makasının çok dar olduğunu anlatan Yalçın, “Mesela 1,5 milyon TL’lik sıfır bir aracın 7-8 bin kilometre hatta 10 bin kilometrede temiz ikinci elinde fiyatlar 1,3 milyon TL, 1 milyon 350 bin TL seviyesindeydi. Dolayısıyla talep hep sıfır kilometre araca kaydı” dedi.

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