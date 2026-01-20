Otomobilde rekor satış yetmedi: Türkiye araç sahipliğinde AB'nin çok gerisinde

Türkiye’de otomobil sahipliği 2025 yılında artış gösterse de, yükseliş Avrupa sıralamasındaki yerimizi değiştirmeye yetmedi. 2024’te her 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 190 iken, 2025’te rekor satışların da etkisiyle bu rakam 203’e yükseldi. Ancak bu artışa rağmen Türkiye, Avrupa’da otomobil sahipliğinde açık ara son sıradaki yerini korudu.