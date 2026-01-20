Otomobilde rekor satış yetmedi: Türkiye araç sahipliğinde AB'nin çok gerisinde
Türkiye’de otomobil sahipliği 2025’te rekor satışlara rağmen Avrupa ortalamasının çok gerisinde kaldı. Her 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 203’e yükselse de Türkiye, yüksek vergiler ve düşen alım gücü nedeniyle Avrupa’da otomobile erişimin en zor olduğu ülke olmayı sürdürdü.
Türkiye’de otomobil sahipliği 2025 yılında artış gösterse de, yükseliş Avrupa sıralamasındaki yerimizi değiştirmeye yetmedi. 2024’te her 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 190 iken, 2025’te rekor satışların da etkisiyle bu rakam 203’e yükseldi. Ancak bu artışa rağmen Türkiye, Avrupa’da otomobil sahipliğinde açık ara son sıradaki yerini korudu.
Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı EBS Danışmanlık verilerine göre, Avrupa ortalamasında her 1000 kişiye 574 otomobil düşerken, listenin zirvesinde 706 araçla İtalya yer aldı. Türkiye’nin hemen üzerinde ise 326 otomobille Rusya bulunuyor. Rusya’yı 421 araçla Letonya, 445 ile Romanya ve 448 otomobille Macaristan takip etti.
Bin kişi başına 392 otomobil
Nüfusu 86 milyonu aşan Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla her 1000 kişiye düşen toplam araç sayısı 392 olarak hesaplandı. Bu rakamın 203’ünü otomobiller oluştururken, 83 motosiklet, 57 kamyonet, 27 traktör, 12 kamyon, 6 minibüs, 3 otobüs ve 1 özel amaçlı taşıt olarak kayıtlara geçti.
Son üç yılda otomobil satışlarında rekorlar kırılmasına rağmen, toplam sahiplik oranlarında Türkiye’nin Avrupa’nın en gerisinde kalmasının temel nedeni ise alım gücündeki sert düşüş ve yüksek vergiler olarak gösteriliyor.
Vergi yükü alımı kıstı
Vergi yükü nedeniyle Avrupa’nın, hatta dünyanın en pahalı otomobillerinden bazılarını satın almak zorunda kalan Türkiye’de, tablonun kısa vadede değişmesi beklenmiyor.
10 yıl boyunca rekor kırarsa...
Uzmanlara göre mevcut vergi sistemi ve gelir düzeyi korunursa, Türkiye’nin otomobil sahipliğinde Avrupa sıralamasında sonunculuktan kurtulabilmesi için en az 10 yıl boyunca kesintisiz artış göstermesi gerekiyor.