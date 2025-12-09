Google Haberler

Otomobilde son ay kampanyası: Sıfır faizli kredi imkanı 1 milyon TL'ye kadar çıktı

Aralık ayında otomotiv markaları sıfır faizli kredilerden yüksek indirimlere kadar birçok kampanyayı devreye aldı. Togg’dan 1 milyon TL faizsiz kredi fırsatı, Opel ve Toyota’daki özel avantajlar ile Renault, Fiat, Ford ve Peugeot’nun yıl sonu teklifleri araç almak isteyenlere cazip seçenekler sunuyor. İşte otomobil markalarının yıl sonu kampanyaları…

Aralık ayının başlamasıyla otomotiv markaları yıl sonu kampanyalarını hızla duyurmaya başladı. Sıfır faizli kredi seçenekleri, 12 aya kadar uzayan vadeler, takas destekleri ve fiyat indirimleri, yeni yılda araç almak isteyenlere dikkat çekici fırsatlar sağlıyor.

Togg’dan 1 milyon TL’lik faizsiz kredi imkânı

Togg T10F için geçerli kampanya kapsamında:

1.000.000 TL kredi – 12 ay – yüzde 0 faiz

Aylık ödeme: 83.000 TL

48 ay vadede faiz oranları %2,39 – %2,63

Fiyat aralığı: 1.878.000 – 3.133.641 TL

Opel’de 0 faizle 300 bin TL kredi fırsatı

Corsa, Astra ve Frontera Elektrik: 300.000 TL – 12 ay – yüzde 0 faiz

Hibrit Frontera: 150.000 TL – 12 ay – yüzde 0 faiz

Corsa: 1.648.000 TL’den

Hibrit Frontera: 1.883.000 TL’den

Elektrikli Frontera: 1.580.000 TL’den satışa sunuluyor.

Toyota kampanyaları

Corolla Sedan’da 390.000 TL’ye varan indirim – Yeni fiyat: 1.750.000 TL

Yerli C-HR Hybrid: %70 ÖTV avantajı – 1.995.000 TL

Hilux: 1.000.000 TL – 12 ay – yüzde 1,39 faiz

Renault’dan yıl sonu fırsatları

Clio ve Megane Sedan satışlarda öne çıkarken,

Duster’da başlangıç fiyatı 1.745.000 TL

200.000 TL – 6 ay – yüzde 0 faiz kredi desteği sunuluyor.

Fiat’ın özel indirimi

Fiat, Egea’nın dizel düz vites seçeneğinde yıl sonuna özel fiyat güncellemesine gitti:

1.299.900 TL (metalik renk ve ek donanımlar hariç)

Otomatik versiyon: 1.629.900 TL

Ford kampanyaları

Ford Puma’nın hibrit ve elektrikli modellerinde:

400.000 TL – 12 ay – yüzde 0 faiz

Focus modelinde ise yalnızca tüzel müşterilere:

300.000 TL kredi desteği

Peugeot’da çeşitli kredi seçenekleri

E-2008: 250.000 TL – 12 ay – yüzde 0,49

E-208: 350.000 TL’ye kadar kredi

E-308: 450.000 TL’ye kadar kredi

3008: 700.000 TL – 6 ay – yüzde 0,49

