Otomobilde yıl sonu fırsatı! Hangi marka ne kadar kredi veriyor?
Yıl sonu yaklaşırken otomobil markaları kredi kampanyalarını hızlandırdı. Sıfır faizli 6-12 ay vadeli kredilerden yüksek limitli finansman seçeneklerine kadar birçok marka, hem elektrikli hem benzinli modellerde cazip imkanlar sunuyor. TOGG'dan Renault'ya, Opel'den Peugeot'ya kadar geniş yelpazede indirimler ve ek avantajlar da dikkat çekiyor. Peki hangi marka ne kadar kredi veriyor? Taksitleri ne kadar? İşte marka marka yıl sonu kampanyaları...
KIA kredi seçenekleri
• KIA EV9 (Tüzel müşteriler)
Kredi: 600.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 50.000 TL
• KIA Stonic
Kredi: 200.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 16.667 TL
Renault kredi seçenekleri
• Renault Duster
Kredi: 200.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 33.333 TL
• Renault 5 E-Tech
Kredi: 600.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 100.000 TL
• Renault Megane E-Tech
Kredi: 600.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 100.000 TL
OGG T10F kredi seçenekleri
• T10F V1-V2
Kredi: 1.000.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 83.334 TL
• T10F V1-V2
Kredi: 1.700.000 TL
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 2,39
Aylık ödeme → 68.617 TL
• T10F 4More
Kredi: 1.000.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 83.334 TL
• T10F 4More
Kredi: 1.500.000 TL
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 2,30
Aylık ödeme → 68.604 TL
Fiat kredi seçenekleri
• Fiat Grande Panda
Kredi: 280.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 2,99
• Fiat Egea (tüm modeller)
Kredi: 200.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 1,99
• Yeni Fiat 600
Kredi: 200.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
• Fiat Topolino
Kredi: 200.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Ford kredi seçenekleri
• Ford Puma
Kredi: 400.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 33.333 TL
• Ford Puma Gen-E
Kredi: 400.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 33.333 TL
• Ford Explorer
Kredi: 400.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 33.333 TL
• Ford Capri
Kredi: 400.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 33.333 TL
• Ford Focus
Kredi: 300.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 25.000 TL
Opel kredi seçenekleri
• Corsa Edition AT8 / GS
Kredi: 300.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 25.000 TL
Ek avantajlar: Siyah tavan + grafik gri + metalik renk ücretsiz
• Corsa Edition MT6
Kredi: 150.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 12.500 TL
Ek avantajlar: Siyah tavan + grafik gri + metalik renk ücretsiz
• Corsa Elektrik
Kredi: 300.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 25.000 TL
Ek avantajlar: Siyah tavan + grafik gri + metalik renk ücretsiz
• Frontera
Kredi: 150.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 12.500 TL
Ek avantajlar: Siyah tavan + metalik renk ücretsiz
• Frontera Elektrik
Kredi: 300.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 25.000 TL
Ek avantajlar: Kredi kullanılmazsa 50.000 TL indirim + meslek gruplarına 15.000 TL indirim + siyah tavan & metalik renk ücretsiz
• Mokka
Kredi: 300.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 25.000 TL
Ek avantajlar: Kredi kullanılmazsa GS'de 55.000 TL indirim + siyah tavan, grafik gri, bold pack, metalik renk ücretsiz
• Astra
Kredi: 300.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 25.000 TL
Ek avantajlar: Siyah tavan + grafik gri + metalik renk ücretsiz
• Astra Elektrik
Kredi: 300.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 25.000 TL
Ek avantajlar: Siyah tavan + grafik gri + metalik renk ücretsiz
• Grandland Edition
Kredi: 400.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 33.333 TL
Ek avantajlar: Kredi kullanılmazsa 220.000 TL indirim
Citroën kredi seçenekleri
• Citroën Ami
Kredi: 270.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Ek bilgi: Kredi yerine nakit indirimi seçeneği mevcut
• Yeni Citroën ë-C3
Kredi: 150.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
• Citroën C4
Kredi: 150.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Ek bilgi: Kredi yerine nakit indirimi seçeneği mevcut
• Citroën Elektrikli ë-C4
Kredi: 150.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Ek bilgi: Kredi yerine nakit indirimi seçeneği mevcut
• Citroën C4 X
Kredi: 150.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Ek bilgi: Kredi yerine nakit indirimi seçeneği mevcut
SEAT kredi seçenekleri
• SEAT Ibiza
Kredi: 200.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 16.667 TL
• SEAT Arona
Kredi: 200.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 16.667 TL
TOGG T10X kredi seçenekleri
• T10X V2
Kredi: 800.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 66.667 TL
• T10X V2
Kredi: 1.700.000 TL
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 2,48
Aylık ödeme → 70.091 TL
• T10X 4More
Kredi: 1.000.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 83.334 TL
• T10X 4More
Kredi: 1.500.000 TL
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 2,30
Aylık ödeme → 68.604 TL
BMW kredi seçenekleri
• BMW modellerinde 7 milyon TL'ye kadar kredi kullanılabiliyor.
• 6 ay vadede tüzel kişilere: Yüzde 0 faiz
• 12-24 ay vadede: faiz oranı yüzde 1,69 - yüzde 2,29 aralığında değişiyor.
Chery kredi seçenekleri
• Chery Tiggo 7
Kredi: 400.000 TL'ye kadar
Vade: 6 ay
Faiz oranı: Yüzde 0,99
Hedef kitle: Ticari müşteriler
• Chery Tiggo 8
Kredi: 400.000 TL'ye kadar
Vade: 6 ay
Faiz oranı: Yüzde 0,99
Hedef kitle: Ticari müşteriler
Nissan kredi seçenekleri
• Nissan Qashqai
Kredi: 600.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Müşteri türü: Ticari
• Nissan Qashqai e-Power
Kredi: 600.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Müşteri türü: Ticari
• Nissan Juke (Bireysel)
Kredi: 240.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Müşteri türü: Bireysel
• Nissan Juke (Ticari)
Kredi: 500.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Müşteri türü: Ticari
Dacia kredi seçenekleri
• Dacia Sandero Stepway
Kredi: 150.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz oranı: Yüzde 0,99
• Dacia Jogger
Kredi: 150.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz oranı: Yüzde 0,99
BYD kredi seçenekleri
• BYD Han (Ticari Müşteri)
Kredi: 1.000.000 TL'ye kadar
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 1,99
• BYD Tang (Ticari Müşteri)
Kredi: 1.000.000 TL'ye kadar
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 1,99
• BYD Seal
Kredi: 650.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0,99
• BYD Dolphin
Kredi: 300.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Jaecoo kredi seçenekleri
• Jaecoo
Kredi: 1.000.000 TL'ye kadar
Vade: 6 ay
Faiz oranı: Yüzde 2,42
Müşteri türü: Ticari
Peugeot kredi seçenekleri
• E-208
Kredi: 350.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0,49
Aylık ödeme → 30.388,37 TL
• E-308
Kredi: 450.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0,49
Aylık ödeme → 38.765,89 TL
• 2008
Kredi: 200.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 16.666,67 TL
• E-2008
Kredi: 250.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0,49
Aylık ödeme → 21.705,98 TL
• 3008
Kredi: 700.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz oranı: Yüzde 0,49
Aylık ödeme → 118.776,53 TL
• E-3008
Kredi: 700.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz oranı: Yüzde 0,49
Aylık ödeme → 118.776,53 TL
• 408
Kredi: 250.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz oranı: Yüzde 0,49
Aylık ödeme → 42.600,54 TL
Audi kredi seçenekleri
• Audi A6 e-tron
Kredi: 2.000.000 TL'ye kadar
Vade: 6 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
• Audi Q4 e-tron
Kredi: 1.000.000 TL'ye kadar
Vade: 6 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
• Audi Q4 Sportback e-tron
Kredi: 1.000.000 TL'ye kadar
Vade: 6 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Hyundai kredi seçenekleri
• Hyundai Inster
Kredi: 200.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0
Aylık ödeme → 16.667 TL