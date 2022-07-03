Qashqai e-POWER son çeyrekte Türkiye'de

Nissan, tamamen yeni e-POWER teknolojisi ile donatılan ve elektrikli modeli Ariya’nın global lansmanını Stockholm'de gerçekleştirdi. Qashqai e-POWER’ın (sağda) Türkiye pazarına bu yılın son çeyreğinde, Arıya’nın (solda) ise 2023 sonlarında sunulması bekleniyor.

Nissan Crossover Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Nicolas Tschann, yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak olan Qashqai e-POWER'ın pazarda hem hibrit hem de içten yanmalı motora sahip araç satışlarından pay alabileceğini kaydetti.



e-POWER sistemi, değişken sıkıştırma oranlı 1,5 litrelik üç silindirli turbo şarjlı 156 hp benzinli motora sahip. Aynı zamanda e-POWER, jeneratör, invertör ve Nissan’ın elektrikli araçlarındakine benzer boyut ve güç çıkışına sahip 140 kW güç üreten elektrik motoru ile tamamlanan yüksek çıkışlı bir bataryadan oluşuyor. Benzinli motor, sürüş senaryosuna göre invertör aracılığıyla yüksek voltaj bataryasına, elektrik motoruna veya her ikisine de enerji üretiyor.

Bu güç aktarma organını rakiplerinden ayıran en önemli nokta ise elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması ve dolayısıyla sürücünün taleplerine anlık ve doğrusal tepki göstermesi olarak ifade edilebilir. Bu sayede e-POWER, sürücülerin geleneksel hibrit otomobillerde karşılaştıkları eksiklikleri tamamen ortadan kaldırarak daha zevkli, zahmetsiz ve sorunsuz sürüş deneyimini, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan sunuyor.

Yeni Qashqai e-POWER, "e-Pedal Step" adı verilen tamamen yeni bir tek pedal sürüş deneyimiyle birlikte sunuluyor. Sürücünün ayağını gaz ve fren arasında dur-kalk şeklinde sık sık hareket ettirdiği ve şehir içi sürüşlerde tekrarlayan stres yükünü ortadan kaldırmak için tasarlanan e-Pedal Step, sürücülerin yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanmasına ve fren yapmasına olanak sağlıyor.