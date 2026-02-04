Sıfır otomobil alacaklar dikkat: Şubat ayı fiyat listesi açıklandı
Şubat ayıyla birlikte otomobil markaları Türkiye fiyat listelerini yeniledi. Sıfır araç almak isteyenler, artan maliyetler ve kampanyalar arasında en uygun modeli bulmak için güncel fiyatları yakından takip ediyor.
Türkiye otomotiv pazarında fiyat hareketliliği hız kesmeden sürüyor. Birçok marka, şubat ayı itibarıyla sıfır otomobil fiyatlarını güncellerken, tüketiciler de kampanyalar ve indirimli satış fırsatlarını mercek altına aldı. CNBC-e'nin derlediği güncellenen listeler, model ve donanımla işte yeni otomobil fiyatları...
Hyundai
INSTER 1.510.000 TL - 1.790.000 TL
i20 1.424.000 TL - 1.785.000 TL
i30 1.930.000 TL - 2.032.000 TL
Bayon 1.490.500 TL - 1.826.250 TL
Kona 2.301.000 TL
Tucson 2.288.000 TL - 3.507.000 TL
Tucson Hibrit 3.607.000 TL
SANTA FE Hibrit 5.120.000 TL
KONA Elektrik 2.257.000 TL
IONIQ 5 2.484.900 TL
IONIQ 5N 5.655.000 TL
IONIQ 6 2.359.000 TL
STARIA Hibrit 2.630.000 TL
Honda
Jazz 2.380.000 TL
HR-V 2.389.000 - 2.955.000 TL
CR-V 6.160.000 TL
TYPE R 5.500.000 TL
KIA
Picanto 1.435.000 TL
Yeni Stonic 1.999.000 TL
Ceed 2.070.000 TL
Xceed (2026) 1.840.000 - 2.175.000 TL
Sorento 5.990.000 - 6.130.000 TL
EV3 2.095.000 - 3.500.000 TL
Yeni Sportage (2026) 1.999.000 - 3.385.000 TL
EV6 3.500.000 TL
EV9 6.360.000 - 7.630.000 TL
Suzuki
Swift Hibrit 2.079.000 - 2.109.000 TL
S-Cross Hibrit 2.029.000 - 2.609.000 TL
Vitara Hibrit 1.899.000 - 2.579.000 TL
BYD
Dolphin 1.784.000 TL
ATTO 3 2.249.000 TL
Seal U EV 2.489.000 TL
Seal 2.429.000 - 4.077.000 TL
BYD SEALION 7 2.489.000 - 4.190.000 TL
Han 4.873.000 TL
Tang 5.418.000 TL
ATTO 2 1.624.000 - 1.734.000 TL
Opel
Corsa 1.535.000 - 2.119.000 TL
Corsa Elektrik 2.101.000 TL
Mokka 1.988.000 - 2.650.000 TL
Astra 2.316.000 TL
Astra Elektrik 3.106.000 TL
Grandland 3.027.000 - 3.132.000 TL
Grandland Elektrik 3.460.000 TL
Yeni Frontera 2.178.000 - 2.308.000 TL
Yeni Frontera Elektrik 1.857.000 - 1.970.000 TL
Peugeot
E-208 1.960.000 TL
E-308 2.381.000 TL
Peugeot 2008 2.181.000 - 2.370.500 TL
Peugeot E-2008 2.014.000 - 2.214.000 TL
Peugeot 408 2.175.000 - 2.710.000 TL
Yeni 3008 2.725.000 - 2.950.000 TL
E-3008 3.199.000 - 3.514.500 TL
Yeni 5008 3.218.500 - 3.422.500 TL
E-5008 3.502.000 - 3.644.000 TL
Citroen
C4 1.955.000 - 2.050.000 TL
Elektrikli C4 2.202.000 TL
C4 X 1.995.000 - 2.059.000 TL
Elektrikli C4 X 2.167.000 TL
AMI 545.000 - 565.000 TL
Elektrikli C3 1.468.000 - 1.528.000 TL
C3 Aircross Hybrid 145 1.974.000 - 2.171.000 TL
Elektrikli C3 Aircross 1.665.000 - 1.776.000 TL
Nissan
Juke 1.649.600 - 2.412.000 TL
Qashqai 2.249.000 - 3.643.500 TL
Qashqai E-Power 2.999.000 - 4.064.600 TL
X-Trail 4.329.700 - 4.879.000 TL
Toyota
Corolla 1.699.000 - 2.600.000 TL
Corolla Hybrid 2.495.000 - 2.829.500 TL
Corolla Cross Hibrit 2.534.000 - 3.220.000 TL
C-HR Hibrit 2.150.000 - 2.850.000 TL
Corolla HB Hibrit 2.155.000 - 2.419.500 TL
Yaris Cross Hibrit 2.269.000 - 2.683.000 TL
Yaris Hibrit 1.934.000 - 2.292.000 TL
Land Cruiser Prado 12.000.000 TL
FIAT
Egea Sedan 1.389.900 - 1.519.900 TL
Egea Cross 1.319.900 - 1.499.900 TL
FIAT 600 1.697.900 -1.969.900 TL
500e 1.919.900 - 2.069.900 TL
Grande Panda 1.524.900 - 1.549.900 TL
Renault
Clio 1.673.000 - 1.730.000 TL
Yeni Captur 2.067.000 TL
Yeni Duster 1.780.000 - 2.567.000 TL
Megane E-Tech 2.277.000 - 2.377.000 TL
Megane Sedan 1.770.000 - 2.392.000 TL
R5 E-Tech Elektrikli 1.890.000 - 1.942.000 TL
Austral 2.393.000 - 3.362.000TL
Rafale 3.752.000 TL
Seat
Ibiza 1.649.726 - 1.773.933 TL
Arona 1.742.881 - 1.856.069 TL
Leon 2.934.860 TL
Ateca 2.382.942 TL
Dacia
Yeni Sandero 1.299.000 - 1.430.000 TL
MG
MG HS 2.540.000 TL
MG 7 2.900.000 - 3.080.000 TL