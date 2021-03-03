Şubatta en çok satılan markalar belli oldu Türkiye binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışları sıralamasında, Fiat ilk sırada yer alırken, Renault ikinci, Ford ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de şubat ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Renault ve Ford gerçekleştirdi. 1 | 17

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın şubat ayında, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 24,2 büyüyerek 58 bin 504 adet seviyesinde kayıtlara geçti. 2 | 17

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 18,6 artarak 44 bin 749 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 46,4'lük artışla 13 bin 755 adet olarak belirlendi. 3 | 17