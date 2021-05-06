SUV, sedanın tahtını sallıyor Türkiye'de SUV pazarı bir önceki yıla göre yüzde 93,2 büyüdü. SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 34,1'e yükseldi.

Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk dört aylık döneminde SUV pazarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 93,2 büyürken, SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 34,1'e yükseldi. 1 | 10

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) elde edilen verilere göre, ocak-nisan döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,9 pay ve 83 bin 708 satışla yine sedan otomobiller oldu. 2 | 10

Sedan otomobilleri, yüzde 34,1 pay ve 69 bin 819 satışla SUV izledi. Ardından yüzde 23 pay ve 47 bin 75 satışla da hatchback (HB) otomobiller takip etti. 3 | 10