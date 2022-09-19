Tarihi halka arz hazırlığı: Porsche, 9.4 milyar euro gelir hedefliyor
Lüks araç üreticisi Porsche'un halka arzına ilişkin detaylar belli oldu.
Volkswagen, lüks araç üreticisi Porsche AG'nin halka arzında talep toplama fiyat aralığını belirledi.
Yapılan açıklamaya göre, halka arz fiyat aralığı 76,50-82,50 euro olarak tespit edildi. Halka arzın bu fiyat aralığının üst sınırından gerçekleşmesi halinde Porsche AG'nin toplam piyasa değeri 75 milyar euro olacak.
Volkswagen, Porsche’nin halka arzından 9.4 milyar euroya varan gelir elde etmeyi hedefliyor.
Bekletilerin gerçekleşmesi durumunda Avrupa’da 10 yıldan fazla sürenin, Almanya tarihinin ise en büyük ikinci halka arzı yapılmış olacak.