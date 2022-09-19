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  4. Tarihi halka arz hazırlığı: Porsche, 9.4 milyar euro gelir hedefliyor

Tarihi halka arz hazırlığı: Porsche, 9.4 milyar euro gelir hedefliyor

Lüks araç üreticisi Porsche'un halka arzına ilişkin detaylar belli oldu.

Volkswagen, lüks araç üreticisi Porsche AG'nin halka arzında talep toplama fiyat aralığını belirledi.

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Yapılan açıklamaya göre, halka arz fiyat aralığı 76,50-82,50 euro olarak tespit edildi. Halka arzın bu fiyat aralığının üst sınırından gerçekleşmesi halinde Porsche AG'nin toplam piyasa değeri 75 milyar euro olacak.

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Volkswagen, Porsche’nin halka arzından 9.4 milyar euroya varan gelir elde etmeyi hedefliyor.

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Bekletilerin gerçekleşmesi durumunda Avrupa’da 10 yıldan fazla sürenin, Almanya tarihinin ise en büyük ikinci halka arzı yapılmış olacak.

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