Taşır kredisi faizlerinde son durum: İşte 400 bin TL'nin faizi ve geri ödeme tutarı.... (18 Şubat 2025)
Araç sahibi olmak isteyenler taşıt kredisi faiz oranlarını ve geri ödeme tutarlarını merak ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı verilere göre, bireysel taşıt kredilerinde düşüş eğilimi gözleniyor. Peki, 400 bin TL'lik 36 ve 24 ay vadeli taşıt kredisinin faiz oranları ne kadar? Toplam ve aylık ödeme tutarları ne kadar hesaplandı? İşte 18 Şubat 2025 itibarıyla 36 ve 24 ay vadeli 400 bin TL'lik taşıt kredisinin banka banka faiz ve geri ödeme tutarları...
Açıklanan verilere göre, bu yıl ocak ayında 2 trilyon 62 milyar liraya ulaşan toplam tüketici kredilerinin yüzde 3,45’i taşıt kredilerinden oluştu.
BBDK, son 13 haftada bireysel taşıt kredilerinde düşüşün yüzde 5 seviyesini geçtiğini açıkladı. Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 oranında düştü.
Peki taşıt kredilerinde son durum ne? Bankaların taşıt kredilerinde hangi faiz oranlarını belirledi?
İşte 18 Şubat 2025 itibarıyla sıfır araçların için 36 ve 24 ay vadeli 400 bin TL'lik taşıt kredisinin banka banka geri ödeme tutarları...
(BDDK’nın 10099 sayılı kararı gereği, 36 ay vade seçeneği sadece 800.000 TL'ye kadar olan araçlar için geçerlidir.)
Akbank
36 ay vadeli Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: Yüzde 3,45
Aylık Taksit: 22 bin 597 TL
Toplam Ödeme 815 bin 793 TL
24 ay vadeli Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: Yüzde 3,65
Aylık Taksit: 28 bin 273 TL
Toplam Ödeme: 680 bin 864 TL
Garanti BBVA
36 Ay Vadeli Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 22 bin 362 TL
Toplam Ödeme: 807 bin 39 TL
24 Ay Vadeli
Faiz Oranı: Yüzde 3,49
Aylık Taksit: 27 bin 696 TL
Toplam Ödeme: 666 bin 723 TL
Alternatif Bank
36 Ay Vadeli
Faiz Oranı: Yüzde 3,49
Aylık Taksit: 22 bin 754 TL
Toplam Ödeme: 821 bin 150 TL
24 Ay Vadeli
Faiz Oranı: Yüzde 3,59
Aylık Taksit: 28 bin 56 TL
Toplam Ödeme: 675 bin 358 TL