Tek şarjla ülke değiştiren elektrikli otomobil yollarda
Volvo’nun yeni elektrikli SUV modeli EX60, İngiltere’de satışa çıkan ve tek şarjla 500 mili aşabilen ilk bataryalı otomobil olarak öne çıkıyor. Bu mesafe Londra’nın Fulham bölgesinden Almanya’nın Frankfurt kentine (yaklaşık 497 mil) kesintisiz gitmeye yetecek seviyede... Marka, bu hamlenin elektrikli araçlara geçişteki en büyük engel olan “menzil kaygısını” bitireceğini savunuyor.
Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının önündeki en büyük bariyerlerden biri, uzun yolculuklarda şarj ihtiyacının sürücüleri zorlamasıydı. Volvo ise yeni EX60 modeliyle bu algıyı değiştirmeye hazırlanıyor. Beş kişilik aile SUV’u olarak konumlanan araç, iddialı menzil verileri ve hızlı şarj performansıyla dikkat çekiyor.
Volvo’ya göre EX60’ın giriş seviyesi versiyonu 56.860 sterlinlik fiyatla satışa çıkıyor ve tam dolu batarya ile 385 mil menzil sunuyor. Ancak asıl gündem yaratan versiyon, dört tekerlekten çekişli üst paket seçenek. Bu varyantın, tek şarjla 503 mil (yaklaşık 810 km) yol kat edebileceği belirtiliyor. Bu mesafe teoride, Londra’nın Fulham bölgesinden Almanya’nın finans merkezi Frankfurt’a (yaklaşık 497 mil) kesintisiz gitmeye yetecek seviyede.
EX60’ın en çarpıcı özelliklerinden biri de hızlı şarj kabiliyeti. Volvo, sadece 10 dakikalık şarjla 211 mil menzil eklenebileceğini söylüyor. Bu da şarj molasının, neredeyse benzin alıp yola devam etmek kadar kısa sürmesi anlamına geliyor.
Volvo yönetimi, EX60’ın elektrikli araç satın almayı düşünenlerin temel endişelerini ortadan kaldıracağını savunuyor. Marka, bu modelin “menzil kaygısını bitireceğini”, “kullanıcı deneyiminde yeni bir seviye” sunacağını ve güvenlikte yeni bir sınır oluşturacağını iddia ediyor.
503 mil menzilli üst versiyonun fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak daha büyük EX90 modelinin fiyatları baz alınarak, üst paket ile giriş seviyesi arasında yaklaşık 18 bin sterlin fark olabileceği öngörülüyor. Buna göre uzun menzilli EX60 için 70-75 bin sterlin aralığı konuşuluyor.