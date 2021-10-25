Tesla Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu
Avrupa'da en çok satan otomobil koltuğuna Tesla oturdu. Tesla Model 3 Eylül ayı içinde 24 bin 591 adet satışla birçok Avrupa markasını geride bıraktı.
Tesla bu başarısı ile Avrupa'da ilk kez ern çok satan elektrikli otomobil oldu ve aynı zamanda Avrupa dışında üretilen bir model ilk kez Avrupa'da zirveye oturdu.
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Tesla 24 bin 591 adet sattı.
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Tesla'yı Fransız Renault'nun Clio modeli izledi. Clio 18 bin 264 adet sattı.
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Dacia Sandero, 17 bin 988 adet satarak Alman Volkswagen Golf'ü geride bıraktı.
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