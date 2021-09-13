Tesla, görkemli aracıyla pazarı sallayacak
İşte 2022 yılında piyasaya sunulması beklenen elektrikli araç modelleri...
Otomotiv dünyası, emisyon ve hava kirliliğini azaltma hedefini sürdürüyor. Otomobil pazarı da katılan yeni araçlarla zenginleşiyor.
Otomobil pazarındaki yaygınlığı her geçen yıl artan elektrikli araçların yeni modelleri ise merak konusu.
İşte 2022'de piyasaya çıkması beklenen elektrikli araç modelleri...
Audi Q4 E-Tron ve Q4 E-Tron Sportback
Audi'nin iki yeni elektrikli SUV modeli, coupe görünümüyle güçkü rakipleriyle rekabet edecek. Q4 E-Tron'un Avupa fiyatının 41.900 euro olması bekleniyor. Araç tam şarjla yaklaşık 400 kilometre yol katediyor.