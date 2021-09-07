Tesla'dan devrim niteliğinde yenilik Tesla'nın kurucusu Elon Musk, otomotiv endüstrisinde devrim niteliğinde bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Tesla, direksiyon ve pedalı olmayan araç üreterek otomotiv dünyasında devrim niteliğinde bir yeniliğe hazırlanıyor. 1 | 8

Fransızların ekonomi yayını Capital'de yer alan habere göre, Tesla'nın Model 2 adlı modelinde direksiyon ve pedal olmayabilir. Aracın 400 kilometrelik bir özerk menzili olacağı da belirtiliyor. 2 | 8

Geçen yıl, Tesla Battery Day sırasında, 25 bin dolara satılacak tamamen otonom bir elektrikli otomobilin yakında üretileceği açıklanmıştı. 3 | 8