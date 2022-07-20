Togg, İstanbul'da görücüye çıktı
Togg'un sedan modeli İstanbul'daki bir AVM'de sergilenmeye başladı.
Ocak ayında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında sergilenen yerli otomobilin ‘Konsept Akıllı Cihaz’ olarak isimlendirdiği yerli otomobilinin sedan modeli şimdi de İstanbul’da görücüye çıktı.
2022 yılının son çeyreğinde seri üretime geçecek olan yerli ve milli otomobil Togg’un sedan modeli vatandaşların ilgi odağı oldu.
Öte yandan Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.
Togg'un sedan modeli İstanbul'daki bir AVM'de sergilenmeye başladı.