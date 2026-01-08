Togg yeni yıl kampanyasını duyurdu: 0 faizli kredi fırsatı
Geride bıraktığımız 2025 yılında, elektrikli otomobil satışlarında yerli ve milli üretim Togg T10F ve T10X, yüksek satış rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Togg T10X 27 bin 583 adet satış yaparken, yeni sedan model Togg T10F ise 11 bin 437 adet satış yaptı. Yerli üretim Togg, yeni yılda da sıfır faizli kredi kampanyasını duyurdu. Müşterilere 600 bin TL'ye kadar sıfır faizle otomobil olma fırsatı sundu. İşte Togg'un yeni yıl kampanyası...
Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, 2025 yılını 39 bin 20 adetlik satışla tamamladı. Satışlarını büyük ölçüde kredi destekli kampanyalarla artıran şirket, 2026 yılına da yeni finansman avantajlarıyla hızlı bir giriş yaptı.
Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alarak Avrupa’nın en güvenli otomobilleri arasında gösterilen T10X ve T10F modelleri için geçerli olan kredi kampanyalarının detayları netleşti.
Vade süresini uzatmak isteyen kullanıcılar için T10F 4More modelinde 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade ve yüzde 2,33 faiz oranıyla aylık 69 bin 4 lira taksit imkânı sunuluyor.
T10F V2 modeli için 1,7 milyon liraya kadar kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,38 faiz oranı uygulanırken, aylık ödeme 68 bin 455 lira olarak hesaplanıyor.
T10F V1’de ise 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,42 faiz oranıyla aylık taksit 52 bin 847 lira seviyesinde bulunuyor.
Sıfır faizli kredi seçenekleri
Kurumsal müşterilere yönelik kampanyalar kapsamında T10F ve T10X modellerinde 600 bin liraya kadar kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle aylık 50 bin lira ödeme seçeneği sunuluyor.
Ayrıca kurumsal kullanıcılara 1,9 milyon liraya kadar kredi imkânı sağlanırken, 48 ay vadede yüzde 2,72 faiz oranıyla aylık ödeme tutarı 73 bin 212 lira olarak belirleniyor.
T10F ve T10X V1 modellerinde ise 1,3 milyon liraya kadar kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,75 faiz oranıyla aylık ödeme 50 bin 389 lira oluyor.
Bireysel kullanıcılar için kredi imkânları
Bireysel müşteriler için T10X V2 modelinde 400 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle aylık 33 bin 334 lira ödeme seçeneği sunuluyor.
T10X 4More’da 600 bin lira kredi, 12 ay vade ve sıfır faizle aylık ödeme 50 bin lira olarak uygulanıyor.
Uzun vadeli finansman seçeneklerinde ise T10X V2 için 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,38 faiz oranıyla aylık 68 bin 455 lira ödeme öne çıkıyor.
T10X V1 modelinde 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,42 faiz oranıyla aylık taksit 52 bin 847 lira olurken,
T10X 4More için 1,5 milyon liraya kadar kredi, 36 ay vade ve yüzde 2,33 faiz oranıyla aylık 69 bin 4 lira ödeme imkânı sağlanıyor.