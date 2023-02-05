Togg'a ön sipariş hakkı için NFT açık artırması başlıyor
Togg akıllı cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması bu akşam saat 19.23'te Trumore uygulamasında başlayacak. NFT satın alan kullanıcılar, ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı kazanacak.
Togg, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen “100. Yıl Özel Seri” NFT koleksiyonunu açık artırma yöntemiyle kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.
Togg’un dijital deneyim platformu Trumore üzerinden tanıtımına başladığı 2023 adet NFT için teklif verme süreci 19.23'te başlayacak ve 15 Şubat’a kadar sürecek.
Trumore uygulamasını kullanmaya başlayanların sayısı 200 bin kişiyi geçerken, 2023 adetlik NFT koleksiyonunun açık artırması için şimdiden 20 bine yakın kişi Trumore uygulaması üzerinden "cüzdanını" hazırladı.
Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları Avax dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak “NFT Alım Platformu” üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek.