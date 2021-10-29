Toyota, elektrikli bZ4X'i tanıttı

Yeni elektrikli aracı bZ4X'in tanıtımını yapan Toyota'nın açıklamasına göre, model, markanın bataryalı elektrikli araçları olan bZ ürün gamının ilki olarak öne çıkıyor.

Bu yılın başında gösterilen konsepte sadık kalınarak tasarımı ve teknolojisi geliştirilen üretim versiyonu bZ4X, Toyota'nın en baştan itibaren bataryalı elektrikli olarak geliştirdiği ilk modeli oldu. Yeni model, aynı zamanda bataryalı elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen platforma sahip ilk Toyota oldu.

Toyota'nın elektrikli araçlardaki 25 yıllık batarya teknolojisi deneyimiyle bZ4X modelinde de dünyaya öncülük eden kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik elde edildi. bZ4X, 71.4 kWh kapasiteli yüksek yoğunluklu lityum batarya ile tek şarjda 450 kilometreden daha fazla yol alabiliyor.