Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına dair 'Motorlu Kara Taşıtları' verilerini açıkladı. Verilere göre, ay boyunca trafiğe toplam 178 bin 481 araç dahil edildi. Trafiğe kaydedilen taşıtların yüzde 49,1’ini otomobiller, yüzde 34,5’ini motosikletler, yüzde 11,4’ünü kamyonetler ve yüzde 2,1’ini traktörler oluşturdu. Ayrıca araçların yüzde 1,8’i kamyon, yüzde 0,7’si minibüs, yüzde 0,3’ü otobüs ve yüzde 0,1’i ise özel amaçlı araçlardan oluştu. Geçen ay trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı ise 87 bin 624 olarak kayıtlara geçti. İşte ekim ayında en fazla tercih edilen otomobil markaları…