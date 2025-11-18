Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2025 motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Verilere göre, 178 bin 481 taşıt trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı araç 33,1 milyona yükselirken Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları da belli oldu. İşte kullanıcıların o tercihleri...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına dair 'Motorlu Kara Taşıtları' verilerini açıkladı. Verilere göre, ay boyunca trafiğe toplam 178 bin 481 araç dahil edildi. Trafiğe kaydedilen taşıtların yüzde 49,1’ini otomobiller, yüzde 34,5’ini motosikletler, yüzde 11,4’ünü kamyonetler ve yüzde 2,1’ini traktörler oluşturdu. Ayrıca araçların yüzde 1,8’i kamyon, yüzde 0,7’si minibüs, yüzde 0,3’ü otobüs ve yüzde 0,1’i ise özel amaçlı araçlardan oluştu. Geçen ay trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı ise 87 bin 624 olarak kayıtlara geçti. İşte ekim ayında en fazla tercih edilen otomobil markaları…
BYD: Yüzde 1,4
Volvo: Yüzde 2,2
Dacia: Yüzde 2,2
Audi: Yüzde 2,3
BMW: Yüzde 2,4
Ford: Yüzde 2,5
Kia: Yüzde 2,5
Mercedes-Benz: Yüzde 3,1
Chery: Yüzde 3,4
Nissan: Yüzde 4
Togg: Yüzde 4,1
Skoda: Yüzde 4,4
Citroen: Yüzde 4,5
Peugeot: Yüzde 4,6
Opel: Yüzde 4,7
Hyundai: Yüzde 6,2
Toyota: Yüzde 6,7
Fiat: Yüzde 6,8
Renault: Yüzde 10,7
Volkswagen: Yüzde 12,8