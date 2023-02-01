Türkiye'nin 400 beygir gücündeki ilk yerli askeri motorları teslim ediliyor

Gezi sırasında verilen bilgilere göre, şirketin Arifiye tesislerinde yılda bin motor üretme kapasitesi bulunuyor. Ankara'da kurulacak yeni üretim tesisiyle bu sayı 2 katına çıkacak. Motorlar yüzde 75'in üzerinde yerlilikle üretiliyor. İlk yerli askeri motor teslim töreninde 20 motorun teslimatı gerçekleştirilecek.

Yakın zamanda BMC Otomotiv tarafından üretilen yerli motorlu Vuran 4x4 araçların teslimatı için tören düzenleyeceklerini ifade eden Yalçıntaş, bunu yaklaşık 2 aylık bir süre içerisinde düzenlenecek bir başka etkinlikte de Altay tankı ve bu tank için geliştirilen Batu motoruyla ilgili açıklamalarda bulunacaklarını belirtti.

BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BMC Power tarafından tasarlanıp üretilen ilk askeri motorun yarın törenle BMC Otomotiv'e teslim edileceğini ve törende motora bir isim vereceklerini bildirdi.

BMC Power'ı kara ve deniz platformları için ağır askeri güç gruplarını tasarlayan ve üreten firma olarak konumlandırdıklarını anlatan Yalçıntaş, tasarım faaliyetlerini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini, Arifiye'de ise Türkiye'nin en, Avrupa'nın sayılı modern ve büyük motor test merkezini oluşturduklarını ifade etti.

Prototip ve ön seri üretimlerin montaj atölyelerinin de Arifiye'de yer aldığını dile getiren Yalçıntaş, bu güç gruplarının işleme ve üretim merkezini de Ankara'da kurmak için çalışmaya başladıklarını kaydetti.

BMC olarak zaman zaman haksız eleştirilere maruz kaldıklarını ve bunlara yanıt vermediklerini vurgulayan Yalçıntaş, "Biz bir Türk şirketiyiz, Türkiye için çalışıyoruz, Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet ediyoruz. Bu çok net, çok açıktır ve tartışma kabul etmez." dedi.